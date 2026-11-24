Путин поучаствует в конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин традиционно поучаствует в конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Он (Путин.—"Ъ") каждый год участвует, и это произойдет и в этот раз. В этот раз это будет еще более интересное мероприятие»,— сказал господин Песков на брифинге.
Конференция «Сбера» по ИИ — AI Journey 2026 — состоится с 26 по 28 ноября в штаб-квартире банка в Москве. Первый день пройдет онлайн, а мероприятия 28 и 29 ноября доступны для очного посещения по предварительной регистрации. На конференции выступят более 30 зарубежных экспертов из Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Кении, Казахстана, Египта и других стран.