На «Иннопроме» представили полностью отечественный электропоезд «Ласточка»

На международной промышленной выставке «Иннопром-2023» представили опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104. Он расположен на стенде Группы «Синара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ласточку» построил завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины»). Сейчас электропоезд готовят для динамических испытаний. ключевым преимуществом электропоезда версии ЭС104 станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон локомотива до 160 км/ч.

Напомним, на «Иннопроме» Группа «Синара» также представила новый троллейбус с увеличенным автономным ходом «Синара-6254».

Выставка «Иннопром-2023» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Она будет проходить в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» по 13 июля включительно. Главная тема меропориятия— «Устойчивое производство: стратегии обновления».

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