На выставке «Иннопром-2023» вручили премии имени Черепановых

В Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» прошла церемония награждения премией имени Черепановых. Дипломы и медали лауреатам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Премией отмечены 37 человек: 11 — индивидуально, 26 — в составе творческих коллективов.

Лауреаты премии имени Черепановых 2023 года:

Роман Бушин (главный инженер АО «Северский трубный завод» ТМК);

Андрей Жиделев (начальник производственно-экспериментального цеха инженера концерна «Уралвагонзавод»);

Павел Добрынин (начальник научно-тематического отдела АО «УПКБ «Деталь»);

Тимур Закареев (начальник отдела преобразовательной техники ООО «НПО «Горизонт»);

Александр Моисеев (заместитель главного энергетика АО «Евраз НТМК»);

Василий Моргунов (заместитель главного инженера – начальник технологического управления №43 АО «Первоуральский новотрубный завод»);

Михаил Мягков (заместитель директора по производству асбестообогатительной фабрики ПАО «Ураласбест»);

Сергей Низамов (начальник центра технического сопровождения АО «Синарский трубный завод» ТМК);

Александр Разинкин (директор по технологии ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»);

Евгений Степанов (генеральный директор ООО «Инженерный центр Гипотез»);

Олег Андронов (первый заместитель главного инженера Уралвагонзавода);

Творческий коллектив ЗАО «Научно-производственное предприятие «Машпром»;

Творческий коллектив НПО «Электромашина»;

Творческий коллектив ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (Уралмашзавод);

Творческий коллектив ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина»;

Творческий коллектив АО «Евраз НТМК»;

Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Премия имени Черепановых учреждена в 1997 году указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя для укрепления престижа инженерно-технического труда и стимулирования талантливых инженеров к инновационной деятельности. В 2023 году вручение премий состоялось в 26-й раз. С 1997 года лауреатами премии стали 388 человек.

Ксения Лысенко