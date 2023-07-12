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На выставке «Иннопром-2023» вручили премии имени Черепановых

В Екатеринбурге на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» прошла церемония награждения премией имени Черепановых. Дипломы и медали лауреатам вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Премией отмечены 37 человек: 11 — индивидуально, 26 — в составе творческих коллективов.

Лауреаты премии имени Черепановых 2023 года:

  • Роман Бушин (главный инженер АО «Северский трубный завод» ТМК);
  • Андрей Жиделев (начальник производственно-экспериментального цеха инженера концерна «Уралвагонзавод»);
  • Павел Добрынин (начальник научно-тематического отдела АО «УПКБ «Деталь»);
  • Тимур Закареев (начальник отдела преобразовательной техники ООО «НПО «Горизонт»);
  • Александр Моисеев (заместитель главного энергетика АО «Евраз НТМК»);
  • Василий Моргунов (заместитель главного инженера – начальник технологического управления №43 АО «Первоуральский новотрубный завод»);
  • Михаил Мягков (заместитель директора по производству асбестообогатительной фабрики ПАО «Ураласбест»);
  • Сергей Низамов (начальник центра технического сопровождения АО «Синарский трубный завод» ТМК);
  • Александр Разинкин (директор по технологии ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»);
  • Евгений Степанов (генеральный директор ООО «Инженерный центр Гипотез»);
  • Олег Андронов (первый заместитель главного инженера Уралвагонзавода);
  • Творческий коллектив ЗАО «Научно-производственное предприятие «Машпром»;
  • Творческий коллектив НПО «Электромашина»;
  • Творческий коллектив ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (Уралмашзавод);
  • Творческий коллектив ПАО «Машиностроительный завод имени Калинина»;
  • Творческий коллектив АО «Евраз НТМК»;
  • Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
  • Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Премия имени Черепановых учреждена в 1997 году указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя для укрепления престижа инженерно-технического труда и стимулирования талантливых инженеров к инновационной деятельности. В 2023 году вручение премий состоялось в 26-й раз. С 1997 года лауреатами премии стали 388 человек.

Ксения Лысенко

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