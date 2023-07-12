На «Иннопроме» презентовали проект технопарка, который построят в Новокольцовском к 2026 году

На «Иннопроме» презентовали технопарк «Космос», который планируют построить в Новокольцовском районе. Напомним, в технопарк планируют привлекать резидентов в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. Общий объем инвестиций в строительство технопарка электронной промышленности оценивается в 6 млрд руб.

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По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Андрея Мисюры, завершить строительство всего технопарка планируют к 2026 году, а закончить первую очередь хотят к 2025 году. В первой очереди появятся производственные помещения площадью 6,5 тыс. кв. м, лаборатории площадью 3 тыс. кв. м и коворкинг на 500 кв. м. В частности, в ней появятся механический и инструментальный участки, участок листообработки и механообработки, участки сборки и покраски.

Над проектом будущего объекта работало уральское архитектурное бюро «Гордеев – Демидов». По словам представителей бюро, в основе проекта лежит открытость и возможность общения, поэтому в технопарке будет много коворкингов и открытых зон. Внутри появится индустриальный парк на 10 га, который будет занят производственными помещениями, а предпринимателям помогут с оформлением размещения в нем. Сейчас уже заключено 10 соглашений с будущими резидентами.

Отдельно экосистема технопарка будет решать вопрос будущих кадров, поэтому она создается в сотрудничестве с УрФУ и Уральским государственным медицинским университетом (УГМУ). Технопарк станет площадкой для обучения студентов и исследовательской площадкой для вузов. «Мы вуз с большой историей и мы всегда готовили врачей. Теперь мы можем сказать: нет, не только врачей, мы готовим еще и исследователей»,– прокомментировала ректор УГМУ Ольга Ковтун. Она рассказала о запуске программы магистратуры «Медицинский инженер», которая создается совместно с радиофаком УрФУ. Также УГМУ планирует продолжать развивать проекты по цифровому мониторингу состояния пациентов, цифровой реабилитации после инсульта, созданию биосовместимых материалов для стоматологии.

Для создания новых кадров, технопарк будет взаимодействовать с СУНЦем и школами, создавать кванториумы для обучающихся, приглашать студентов на практику к резидентам.

Анна Капустина

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