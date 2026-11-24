Песков: Путин не передавал Трампу и Си предложений по украинскому конфликту
Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС не передавал президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину никаких документов с предложениями по гарантиям безопасности по завершении украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры лидеров России, США и КНР состоялись 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Российский президент, отметил господин Песков, уже обсудил итоги встречи с Советом безопасности.
Дональд Трамп утверждал, что основное внимание на встрече уделялось конфликту на Украине. В декларации по итогам переговоров, однако, эта тема не упоминается. Документ состоит из четырех пунктов: стремление к реформированию ООН, увеличению производства нефтепродуктов, недопустимость ядерной войны и злоупотреблений международным уголовным правом.