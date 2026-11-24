Дональд Трамп утверждал, что основное внимание на встрече уделялось конфликту на Украине. В декларации по итогам переговоров, однако, эта тема не упоминается. Документ состоит из четырех пунктов: стремление к реформированию ООН, увеличению производства нефтепродуктов, недопустимость ядерной войны и злоупотреблений международным уголовным правом.