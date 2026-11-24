Кремль ожидает продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
Песков: РФ не видит добавленной стоимости от участия ЕС в переговорах по Украине
Дата следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не назначена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, российская сторона рассчитывает на продолжение контактов.
«Еще не назначены какие-то даты (следующего раунда.— "Ъ"). Есть понимание, что эти переговоры должны продолжиться»,—сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Господин Песков напомнил, что европейцы настаивают на четырехстороннем формате обсуждений в Абу-Даби. «Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного регулирования»,— прокомментировал пресс-секретарь.
Последние трехсторонние переговоры России и Украины с участием США состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Стороны договорились о новом масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной, который пока не состоялся. 23 ноября Кремль говорил, что переговоры возобновятся в скором времени. Один из спецпредставителей президента США Джаред Кушнер считает главной целью переговоров перезагрузку отношений России и Европы.