Господин Песков напомнил, что европейцы настаивают на четырехстороннем формате обсуждений в Абу-Даби. «Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного регулирования»,— прокомментировал пресс-секретарь.