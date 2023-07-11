Екатеринбургу добавят башен

Компания «УГМК-Застройщик» построит семь жилых башен на пустыре на углу улиц Фурманова и Белинского в Екатеринбурге. На земельном участке площадью 3,5 гектар девелопер планирует возвести жилье бизнес-класса с рестораном, супермаркетом и медицинским центром. Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд руб. Первые дома застройщик планирует сдать в 2025 году. Ранее данную площадку рассматривали для строительства храма святой Екатерины, но от этих планов отказались, так как участок находился в аренде ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сбербанк и «УГМК-Застройщик» заключили соглашение о финансировании строительства нового жилого комплекса «Никольский» на пустыре в границах улиц Белинского — Фурманова и русла реки Исеть. Соответствующий документ на выставке «Иннопром-2023» подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Как рассказали в пресс-службе застройщика, на участке в 3,5 гектара, который долгое время находился в запустении, компания планирует построить высотный ансамбль из семи башен высотой 26, 28 и 30 этажей в форме призм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин (слева) и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов (справа) после подписания соглашения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин (слева) и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов (справа) после подписания соглашения

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Совокупная жилая площадь составит около 53 тыс. кв. м, внутри комплекса хотят открыть ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-пространство со spa и детским клубом, офис управляющей компании.

Название ЖК «Никольский» в девелоперской компании связали с историей места. «До 1919 года улица Белинского до пересечения с Исетью была Никольская, по названию старейшей старообрядческой Никольской часовни и одноименного моста»,— прокомментировали в «УГМК-Застройщик».

В двух первых башнях будет располагаться 385 квартир, площадью от 45 до 195 кв. м, на последних этажах они будут с открытыми террасами. В подземной и наземной части зданий предусмотрен паркинг на 342 места.

Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд руб. Начать строительство хотят в этом году, а первые дома построить в 2025 году. При этом, как рассказал «Ъ-Урал» Евгений Мордовин, площадь застройки могут пересмотреть. «Потенциал у участка есть – можно увеличить и мы попробуем это сделать примерно с 53 тыс. кв. м до 95 тыс. кв. м. И если мы увеличим, то тогда срок реализации всего проекта составит семь лет»,— прокомментировал он.

Дворовое пространство нового комплекса будет интегрировано с набережной реки Исеть. «Сама набережная находится за границей нашего земельного участка, но в любом случае мы ее будем благоустраивать вместе с мэрией»,— добавил господин Мордовин.

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Рядом с данным участком на противоположном берегу Исети компания уральского бизнесмена Андрея Гавриловского также заявляла о планах на строительство ЖК. По данным проекта, на территории планируется строительство трех жилых домов — 23, 29 и 26 этажей. Кроме того, в документах, которые публиковала мэрия, отмечалась, что проектом предлагается строительство улицы Большакова со строительством моста через реку Исеть и трамвайной линией.

Пустырь на пересечение улиц Фурманова и Белинского планировали застроить уже несколько раз. «Одно из первых предложений — строительство ТРЦ "Парк хаус 2", это был большой проект с переносом трамвайной линии, с изменением трассировки въезда в город. Его долго обсуждали и проектировали, потом стали говорить, что лучше здесь разбить парк»,— рассказал заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин. Затем было предложение возвести там храм святой Екатерины или построить жилье для сотрудников ФСБ.

Участок действительно всерьез рассматривали под строительство храма после того, как екатеринбуржцы выступили против его строительства в сквере у драмтеатра. Позже площадку было решено исключить из потенциальных мест для застройки, так как она находится в аренде ФСБ. Тогда руководитель свердловского управления Росимущества Алексей Рогов пояснял, что земельный участок предоставлен в бессрочное пользование для государственных нужд, в связи с этим размещение собора там не представляется возможным. По данным «Ъ-Урал», «УГМК-Застройщик» взяла данный участок в аренду.

Мария Игнатова