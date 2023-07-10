По выставке прошли премьеры

Международная промышленная выставка «Иннопром» в 13-й раз открылась в Екатеринбурге. В первый день ее посетили сразу три премьер-министра — России, Белоруссии и Казахстана. Глава правительства РФ Михаил Мишустин, осмотрев выставку, пообещал, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт иностранных технологий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На «Иннопроме» премьер-министр РФ Михаил Мишустин убедился, что российской промышленности необязательно рассчитывать на импорт иностранных технологий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ На «Иннопроме» премьер-министр РФ Михаил Мишустин убедился, что российской промышленности необязательно рассчитывать на импорт иностранных технологий

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Выставка «Иннопром-2023» стала рекордной по количеству участников за все годы. Как рассказал программный директор Антон Атрашкин, в ней принимают участие 700 компаний. Еще 400 компаний расположились в зоне VII Российско-Китайского Экспо. Официально в «Иннопроме» принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России. По данным «Ъ-Урал», интерес к выставке продолжают проявлять и представители недружественных стран, но делают это непублично.

Страну-партнера — Белоруссию — на выставке представили 125 предприятий, включая Минский автомобильный завод, «Гомсельмаш», «БелАЗ». На национальном стенде расположились все виды белорусских тракторов.

Одним из центральных экспонатов «Иннопрома-2023» стал опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104, представленный группой «Синара». Новую модель показали на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово. Поезд из пяти вагонов может принять 416 сидящих пассажиров, а его общая вместимость — 1265 человек. В салоне есть зарядки для телефонов, система климат-контроля и Wi-Fi.

Как рассказал заместитель генерального директора по продажам холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») Антон Зубихин, поезд почти полностью составлен из комплектующих, произведенных в России. Например, новый тяговый электродвигатель собрали на заводе в Новом Уренгое по модели двигателя германского концерна Siemens, который использовали в «Ласточках» ранее. Поезд будет сертифицирован на скорость 160 км/ч, но особенности конструкции позволяют достигать 200 км/ч. Первые российские «Ласточки» планируется использовать на Свердловской железной дороге (СвЖД).

Общественному транспорту на «Иннопроме» уделили немало внимания. Так, группа «Синара» представила троллейбус «Синара-6254» с увеличенным автономным ходом, который компания начала производить в 2022 году. Производитель обещает, что низкопольный троллейбус способен преодолевать дистанции до 80 км без потребления энергии из контактной сети.

ПК «Транспортные системы» презентовали первый российский серийный трехсекционный трамвай двустороннего движения 71-932 «Невский». «Это самая новейшая машина, которая включает в себя систему автопилотирования. Бортовая система позволяет двигаться трамвайному вагону с определенной скоростью, водитель скорость не регулирует. При аварийных ситуация она автоматически тормозит»,— рассказал генеральный директор компании Александр Дубровкин.

Для участия в главной стратегической сессии «Иннопрома» в Екатеринбург прилетели председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. «В России не будет возврата к прежним моделям работы промышленности с опорой на импорт иностранных технологий»,— заявил господин Мишустин во время своего выступления.

Господин Головченко отметил, что для республики «Иннопром» — возможность не просто продемонстрировать новейшие достижения промышленности, научно-технической сферы, но и показать готовность к промышленной кооперации, ориентированной на выпуск высокотехнологичной инновационной продукции. «Мы увидели уязвимые места в экономике, ясно осознали необходимость обеспечивать импортозамещение, укрепляя и развивая собственную промышленность. Наиболее эффективный путь — делать это сообща, используя взаимный производственный, научно-технологический и интеллектуальный потенциал»,— подчеркнул он.

Господин Смаилов, пользуясь случаем, пригласил всех посетить в сентябре «Иннопром» в Астане.

«Иннопром» в Екатеринбурге будет работать по 13 июля включительно.

Николай Яблонский, Анна Капустина, Полина Хабарова