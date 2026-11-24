Доступ к языковой модели Минобороны получили более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. пользователей из более чем 35 центральных органов военного управления получили доступ к локальной справочно-рекомендательной системе Минобороны на базе большой языковой модели. Об этом рассказал в интервью “Ъ” заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.
По его словам, сначала ведомство экспериментировало в открытом сегменте, а затем развернуло систему в конфиденциальном, где уже можно работать с документами для служебного пользования. Система интегрирована с правовыми системами «Гарант» и «Консультант». Сейчас она помогает искать информацию в нормативно-правовых актах, обобщать ее и готовить краткие справки.
Одновременно Минобороны создает ведомственную базу знаний (RAG-система), которая позволит модели опираться на внутренние документы ведомства.
RAG-система (Retrieval-Augmented Generation, генерация с дополненной выборкой) — это архитектура работы с большими языковыми моделями (LLM), при которой модель перед генерацией ответа ищет актуальные данные во внешних источниках и использует их в контексте.
Следующим этапом станет подключение приказов министра обороны и его заместителей, руководящих документов и наставлений. Тогда работать можно будет не только с законодательством, но и с нормативной базой самого Минобороны.