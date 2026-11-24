По его словам, сначала ведомство экспериментировало в открытом сегменте, а затем развернуло систему в конфиденциальном, где уже можно работать с документами для служебного пользования. Система интегрирована с правовыми системами «Гарант» и «Консультант». Сейчас она помогает искать информацию в нормативно-правовых актах, обобщать ее и готовить краткие справки.