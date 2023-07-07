В Астраханской области за 900 млн продают дачу Олега Тинькова. В комплекс площадью 1,7 тыс. кв. м входят: усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Свободной остается треть от 3 га в дельте Волги.

Саратовские власти передумали отзывать разрешения на строительство у кооперативов. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что необходимо проанализировать механизм формирования каждого ЖСК, поскольку за их созданием могут стоять желающие обойти правила застройщики.

В Саратове для прокладки линии скоростного трамвая закрывают маршруты. С сегодняшнего дня не ходит шестой трамвай, с 15 июля перестанет восьмой.

В селе Средняя Елюзань Пензенской области ввели карантин по кори. Власти призывают вакцинироваться. В прокуратуре предупреждают об ответственности за нарушение ограничительных мер. Тем временем в Саратовской области заболели порядка 50 человек. Точное количество по пензенской области не сообщают. Саратовские власти заявляют, что в сравнении с этим регионом ситуация благополучная.

Саратовский Городской парк откроют к концу следующий недели, пообещала глава администрации Лада Мокроусова. В части парка продолжится опиловка потенциально опасных деревьев, туда посетителей пускать не будут. Парк «Лукоморье» закрыли 10 мая после закончившегося двумя смертями падения ветви двухсотлетнего дуба.

В Саратове снова продают ДК «Тантал». Сегодня там временно располагается Саратовский театр оперы и балета. За комплекс нежилых помещений общей площадью 5 тыс. кв. м и земельный участок в 2,5 тыс. кв. м хотят 60,5 млн руб. Это уже третья попытка продать дом культуры обанкротившегося завода.

В Саратове продолжают строить без аукционов дома для переселенцев из аварийного жилья. Депутат областной думы и СМИ выяснили, что строительство пяти объектов стартовало раньше определения подрядчиков. Знакомые с ситуацией источники уверяют: ситуация стандартная.

Волгоградский областной суд постановил сохранить особняк Шнайдера в Камышине. Мэрия и территориальное управление Росимущества не смогли уйти от ответственности.

Глава кабмина Астраханской области заявил, что «Астрводоканал» было бы целесообразно сдать в концессию на 25 лет, чтобы инвестировать в водопроводно-канализационное хозяйство 40 млрд руб. Он уточнил, что ему известен «крупный игрок», готовый войти в такое предприятие. Эксперты скептически смотрят на очередную попытку властей передать проблемный водоканал в управление частнику.

Из Саратова по вторникам начали летать самолеты в Азербайджан. Судна Sukhoi Superjet 100 летают по вторникам.

Дороги Волгоградской области оказались одними из худших в стране. Не сильно лучше дело обстоит в Астраханской области. Саратовская, как и в большинстве других рейтингов, — посередке. Пензенская — радует, 14-е место по стране.

В прокуратуру передали дело экс-главы комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Ивана Кононенко. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в несвоевременном включении аварийных домов на Летке в федеральную программу по расселению ветхого жилья. Господин Кононенко и его адвокат отмечают, что предвидеть создание обозначенной программы было невозможно.

Саратовской и Пензенской области требуются дополнительные меры поддержки рождаемости.

В Волгограде снова ищут подрядчика на проведение второго этапа реконструкции Нового экспериментального театра.

Обманутая дольщица в Саратове по решению суда должна вернуть компенсацию Фонда развития территорий. Государственная компания ссылается на недействительную норму законодательства. Такое решение может стать опасным прецедентом, который затронет сотни обманутых дольщиков по всей стране.

Волгоградская областная дума приняла закон о платных парковках. Парламентарии обещают, что решения исполнительная власть будет принимать с учетом мнения жителей.

В 14 районах Саратовской области нашли случаи мышиной лихорадки.

В Волгоградской области предельно обострились противоречия между региональным оператором ТКО и владельцами полигонов, на которых размещаются отходы. Обе стороны нарастили юридическую активность. Тем временем власти готовятся к возможному расторжению соглашения с действующим оператором.

Росприроднадзор выявил в Астрахани загрязнение Волги нефтепродуктами. Специалисты отобрали пробы воды для исследования.

В Саратове будут снимать на видео отлов бродячих собак.

В центре Волгограда запретили проводить митинги.

Саратовский суд запретил деятельность центра помощи диким животным. Речь идет об АНО «Мудрый Рух». Ранее в ходе проверки прокуроры выяснили что организация содержит диких животных в жилой застройке Саратова.

В Волгограде на два месяца арестовали председателя комитета экономики городской думы, секретаря Советского райкома КПРФ Андрея Анненко. СМИ пишут, что политика подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Дарья Васенина