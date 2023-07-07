Саратовский суд запретил деятельность центра помощи диким животным

Саратовский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, которая запретила деятельность центра помощи диким животным АНО «Мудрый Рух». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с исковым заявлением обратились представители надзорного ведомства.

Ранее в ходе проверки прокуроры выяснили что организация содержит диких животных в жилой застройке Саратова.

«При клиническом осмотре животных специалистом обнаружены различные травмы и увечья», — уточнили в надзорном ведомстве и напомнили, что в сентябре 2022 года на территории организации был установлен карантин по заболеванию бешенством.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

Никита Маркелов