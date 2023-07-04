В Саратове снова продают ДК «Тантал»

Выставлено на торги здание дворца культуры ПАО «Тантал». Сегодня там временно располагается Саратовский театр оперы и балета. Информацию о торгах опубликовала электронная площадка по дистанционному проведению торгов.

Речь идет о реализации имущественного комплекса нежилых помещений общей площадью 5 тыс. кв. м и земельного участка площадью в 2,5 тыс. кв. м. Объекты расположены на проспекте 50 лет Октября в Кировском районе.

Стоимость комплекса составляет 60,5 млн руб., заявки от желающих поучаствовать в торгах принимают до 19 июля.

До этого ДК выставляли на торги два раза — летом и осенью прошлого года. Изначально за здание хотели получить 94,19 млн руб., на второй раз цену снизили до 60,6 млн руб.

Созданный в 1949 году завод «Тантал» изначально специализировался на производстве электро- и радиоламп. К моменту закрытия ПАО поставляло продукцию для гражданской авиации, космической связи и оборонного комплекса. Процесс банкротства стартовал в 2018 году, а окончился в 2021-м.

В начале апреля этого года турбазу «Тантала» с лодками, мебелью, техникой и прочим продали за 4,1 млн руб.

В пресс-службах министерства культуры Саратовской области и Театра оперы и балета «Ъ» уточнили, что после продажи здания учреждение продолжит арендовать ДК: «Договор заключен до окончания реставрации исторического здания театра». Работы идут с августа 2020 года. Сроки их окончания переносили несколько раз.

Дарья Васенина