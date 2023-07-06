Великое переселение Летки

Сотрудники СУ СКР по Саратовской области передали в прокуратуру дело экс-главы комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Ивана Кононенко. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями, выразив­шемся в несвоевременном включении аварийных домов в Летном городке райцентра в федеральную программу по расселению ветхого жилья. Господин Кононенко и его адвокат отмечают, что предвидеть создание обозначенной программы было невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять аварийных домов в Летном городке остались не расселенными

Фото: Денис Тюлин Пять аварийных домов в Летном городке остались не расселенными

Фото: Денис Тюлин

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района Ивана Кононенко. Экс-чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе ­ведомства.

Иван Кононенко председательствовал в энгельсском комитете ЖКХ с июля 2020го по июнь 2022 года. Чиновник пришел в администрацию с поста главного инженера МУП «Энгельс-Водоканал» вслед за руководителем предприятия Владимиром Попеко, который возглавил муниципалитет. Уволился господин Кононенко по собственному ­желанию.

Следствие утверждает, что в 2021 году обвиняемый «несвоевременно организовал проведение заседания межведомственной комиссии по признанию многоквартирных жилых домов №№ 24, 27, 29, 32 и 34 мкр. Энгельс1 г. Энгельса аварийными и подлежащими сносу, в результате чего указанные дома не вошли в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2022–2026 годы». В СКР отметили: произошедшее повлекло существенное нарушение прав и законных интересов проживающих в этих домах граждан.

Речь идет о Летном городке, или Летке. Микрорайон передало городу Минобороны РФ. Большую часть жилого фонда Летки составляют ветхие дома.

В начале этого года спикер Государственной думы Вячеслав Володин, в очередной раз посетив регион с визитом, заявил, что все аварийное жилье в Летном городке должны расселить. Об этом сообщили в своем Telegram-канале региональные сторонники политика. Уточняется, что на 31 дом деньги выделили по федеральной программе, а пять в нее включить не успели — признали подлежащими сносу после 1 января 2022 года. Господин Володин назвал произошедшее недопустимым и предложил местным властям самостоятельно разобраться с проблемой:

«Думайте о том, как отселить, как решить эту задачу. А когда вы сидите, ничего не делаете и говорите: дайте нам денег,— тогда вы не нужны».

На расселение пяти домов, как подсчитали весной в районной администрации, потребуется порядка 725 млн руб. Источники финансирования обозначили в подписанном нынешним главой района Дмитрием Плехановым постановлении от 30 марта «О внесении изменений в муниципальную программу „Переселение граждан Энгельсского муниципального района из аварийного жилищного фонда в 2019–2026 ­годах“».

Согласно документу, 557,29 млн руб. потребуются на расселение пяти домов, а 167 млн руб.— на оплату разницы квадратных метров между закупаемой и расселяемой площадями. Предполагается, что большую часть средств выделят из ре­гионального бюджета, 472 тыс. руб.— из районной казны.

Но в середине мая появилась надежда на решение без участия областных денег. Во время посещения Саратовской области зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о намерении поддержать обращение регионального кабмина о включении пяти домов в гос­программу.

Расследование в отношении Ивана Кононенко окончено в рекордно короткие сроки — обвинение предъявили только 20 июня. 5 июля материалы передали в прокуратуру Саратовской области, где утвердят обвинительное заключение. Следователи уверены, что им удалось собрать исчерпывающие доказа­тельства.

«Я считаю себя непричастным. Следователю об этом говорил. Программу приняли через год. Тогда я не мог предположить, что у нас будет какая-то программа. Крайнего нашли — меня. Пока боремся»,— прокомментировал «Ъ» ситуацию Иван Кононенко.

Адвокат экс-чиновника Илья Курапов уверен, что обвинение несостоятельно: «Каких-либо нарушений действующего законодательства подзащитный не допускал. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что бездействие Кононенко совершил в 2021 году — оно якобы повлекло невозможность включения домов программу в случае ее принятия в 2022 году. Все эти дома, о которых идет речь, признавались на комиссии в 2021м, когда постановления правительства РФ и постановления об областной программе расселения не существовало. То есть нормативные акты приняли в августе 2022 года, через 8 месяцев, а адресная областная программа была принята в сентябре. В 2021м Кононенко не мог знать, какого содержания документы примут в следующем году вышестоящие органы; а ему вменяют именно это. Логике, здравому смыслу и уголовному законодательству РФ такая позиция, на наш взгляд, противоречит. Кроме того, он действовал в соответствии со своими должностными инструкциями и нормативно-правовыми документами, регулирующими его деятельность, никаких нарушений не ­допускал».

Господин Кононенко вошел в ряд саратовских чиновников, которым предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Саратовский СКР несколько лет расследовал дело о халатности в отношении сотрудников администрации, до прокуратуры и суда не доходило. После нескольких обращений жителей области к руководителю федерального ведомства Александру Бастрыкину и последующего временного отстранения от должности главы ре­гионального СКР Анатолия Говорунова (а затем и его ухода с поста) в сжатые сроки расследовали несколько дел.

Первым обвинение предъявили нынешнему главе Энгельсского района Дмитрию Плеханову — за подаренную муниципалитету иномарку. Затем переквалифицировали из халатности в злоупотребление дело экс-министра строительства и ЖКХ региона Дмитрия Тепина — ему инкриминируют срыв программы по предоставлению жилья сиротам. Вслед за ними обвинение в якобы выделении земельных участков возле кладбища многодетным семьям Энгельсского района предъявили экс-замглавы муниципалитета Ивану Козаченко. На сайте администрации „Ъ“ нашел постановления, о которых идет речь, но за подписью тогдашнего руководителя администрации, а ныне депутата Госдумы Александра Стрелюхина — его в релизах СКР не упоминали ни разу.

Дарья Васенина