Галопом по закупкам

В Саратове объявили второй по счету аукцион на возведение дома для переселенцев из аварийного жилья в Заводском районе. В этом году в городе должны появиться пять таких домов. Депутат областной думы и СМИ выяснили, что строительство объектов стартовало раньше определения подрядчиков. Пока журналисты и парламентарии добивались ответов от городских властей, чиновники за семь месяцев до сдачи домов дорабатывали их документацию. Знакомые с ситуацией источники уверяют, что ситуация стандартная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Саратова ищут подрядчиков на строительство домов для переселенцев еще с апреля

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Власти Саратова ищут подрядчиков на строительство домов для переселенцев еще с апреля

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

МКУ «Капитальное строительство» 3 июля повторно объявило торги на возведение девятиэтажки на 243 квартиры для переселенцев из аварийного жилья на ул. Брянской. Первый тендер разместили 19 мая — тогда за подряд предлагали максимум 304,1 млн руб., теперь сумма выросла до 317 млн руб. Подача заявок на тот конкурс должна была окончиться 30 июня, но 28го числа определение поставщика отменили. Заявиться на участие в новом можно до 11 августа, подрядчика выберут 13го. Сдать объект предстоит до 29 декабря этого года.

Указанное здание входит в число пяти домов для переселенцев из аварийного жилья, которые должны возвести в этом году. Финансирует строительство город. В конце мая депутат областной думы Денис Буланов (КПРФ) обратил внимание, что на одной из площадок, на ул. 2й Степной в Ленинском районе начались работы, в то время как аукцион не состоялся.

Через некоторое время городские СМИ выяснили, что работы начались по всем пяти объектам — в некоторых случаях подрядчики успели возвести несколько этажей. Закупочные же процедуры на тот момент или были отменены, или еще не завершились. По каждой заказчик неоднократно менял конкурсную документацию.

Аукцион на возведение 10этажного дома на ул. Южно-Зеленой в Заводском районе Саратова объявили 16 апреля. Сдать объект нужно до 29 декабря этого года. Подряд на 212 млн руб. отдали ООО «СК» Эверест». По данным Kartoteka.ru, компания создана в 2020 году Анаром Башировым и Михаилом Селезневым. Последний является генеральным директором фирмы. Штат СК состоит из трех человек, а это значит, что «Эвересту» понадобятся субподрядчики. В 2022 году выручка организации выросла на 111,5% (72,9 млн руб.), а чистая прибыль — на 4683,9% (2,7 млн руб.).

Также 16 апреля на «Госзакупках» появился тендер на возведение 10этажки на 126 квартир в 1м Кавказском тупике. Закончить прием заявок должны были 26 мая, но 23го закупку отменили. Повторно ее разместили на площадке 29 мая — сразу после сообщения господина Буланова и ряда публикаций в СМИ, в том числе в „Ъ“. Победителя определили 8 июня. Подряд получило ООО «Сарбилдинг».

По информации Kartoteka.ru, созданную в 2010 году компанию возглавляет Максим Полянский. В штате «Сарбилдинга» числятся 11 человек. Сегодня компания ищет 18 сотрудников — от бухгалтера, секретаря руководителя и главного инженера до каменщика, бетонщика и штукатура. В прошлом году выручка фирмы выросла на 62,6% (70,4 млн руб.), но чистая прибыл упала на 93% (всего 438 тыс. руб.).

Первый аукцион на возведение двух десятиэтажных (единственные без чердака) домов на 2й Степной объявили 20 мая. Закончить принимать заявки должны были 31го числа того месяца, но 22го определение поставщика отменили. Следующий тендер опубликовали 9 июня, итоги конкурса подвели 21го. Подряд получил именитый саратовский застройщик ООО «Специализированный застройщик ГК «Кронверк». Выручка компании упала в 2022м на 57% (1,8 млрд руб.), но чистая прибыль выросла на 5,8% (543,3 млн руб.). Численность персонала — 690 человек.

И.о. заместителя главы администрации Саратова — председателя комитета по строительству и инженерной защите Александр Гусев сообщил „Ъ“, что работы, в рамках которых по ряду объектов уже возведены коробки,— подготовительные. По словам чиновника, для их выполнения конкурсные процедуры не проводились — поставщиков избрали на безальтернативной основе. В официальном письме муниципалитет объяснил это, сославшись на п. 4 ч. 1 ст. 93 закона № 44 ФЗ (О госзакупках). В пункте приведен длинный перечень оснований для заключения договоров без конкурса. В администрации сообщили и названия занятых предварительными работами компаний.

Так, дом на Южно-Зеленой строит ООО «СК Эверест»; в 1м Кавказском тупике — ООО «СарБилдинг». «Предварительные работы» на Брянской ведет АО «Саратовоблжилстрой», а на Степной — ООО «СЗ ГК ­«Кронверк».

Знакомый с государственными и муниципальными закупками в Саратове источник «Ъ» рассказал, что выпускать подрядчика на объект до проведения аукциона — распространенная практика.

«Суммы, которые предлагают саратовские власти, редко бывают интересны застройщикам. Это создает трудности при подборе поставщика. Зачастую ответственные лица затягивают подготовку документов — приходится обращаться к бизнесу и просить о помощи».

Собеседник «Ъ» добавил, что в таких ситуациях конкурсные процедуры проводятся, но формально так, чтобы победила фирма, уже выполняющая работы. «В договор на проведение „предварительных работ“ могли вписать какой угодно объем»,— резюмировал источник.

Дарья Васенина