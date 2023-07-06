Мусоровозы разрулят в прокуратуре

В Волгоградской области предельно обострились противоречия между региональным оператором ТКО и владельцами полигонов, на которых размещаются отходы. Обе стороны нарастили юридическую активность, что подтверждают разнонаправленные решения судебных и надзорных органов, принятые в последнее время. При этом власти, по данным местных СМИ, готовятся к возможному расторжению соглашения с действующим оператором. Эксперты отмечают, что конфликт заложен в самой модели, по которой работает региональный рынок вывоза отходов, и подобный кризис был неизбежен. По сведениям источника „Ъ“, в руководстве обладминистрации настроены «так или иначе решить вопрос в ближайшие ­недели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусорный кризис в Волгоградской области оказался в центре внимания с начала года

Фото: Ярослав Малых Мусорный кризис в Волгоградской области оказался в центре внимания с начала года

Фото: Ярослав Малых

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (Саратов) удовлетворил жалобу ООО «Ситиматик-Волгоград» и принял обеспечительные меры к оператору по обработке отходов ООО «Индустрия чистоты» (владелец мусорных полигонов), запретив последнему с 07:00 до 19:00 ограничивать прием отходов от регоператора. Несколькими днями ранее та же инстанция приняла аналогичные меры в отношении ООО «Ресурс-Лайн». Обе компании входят в группу «Чистый город», в свое время пытавшуюся стать рег­оператором.

Эти ограничения представители «Чистого города» ввели в конце апреля в качестве мер побуждения для оператора начать гасить многомиллионную задолженность за услуги операторов полигонов. По данным «Чистого города» регоператор задолжал его структурам свыше полумиллиарда рублей. По данным региональной прокуратуры, задолженность составляет 486 млн рублей. Только с ноября прошлого года, согласно картотеке Арбитражного суда, к регоператору поданы иски более чем на 154 млн.

Прокуратура Ворошиловского района Волгограда открыла в отношении «Ситиматик-Волгограда» за нарушение законодательства об обращении с отходами административное дело, возможная санкция по которому — принудительная остановка работы компании на 90 дней. Предписание получили директор компании и глава администрации района, сообщают СМИ. Официальный представитель областной прокуратуры подтвердил "Ъ" эту информацию, уточнив, что производство возбуждено, но сама прокуратура не сообщила о нем, потому что рассмотрение еще идет, а принято оповещать общественность только об уже принятых мерах. Высокопоставленный источник в надзорном ведомстве пояснил, что у органов прокуратуры на стадии рассмотрения «много мер реагирования в отношении «Ситиматика».

«Проблема известная, ею занимаются, в ближайшее время будут достаточно интересные решения»,— уточнил информированный ­собеседник.

В администрации Волгоградской области подтвердили, что в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии поступило письмо, где прокуратура сообщает о многочисленных нарушениях, выявленных в работе «Ситиматик-Волгограда», и предлагает властям способствовать скорейшему исправлению ситуации с хроническим невывозом мусора. «Документ есть, по нему проводится работа»,— сказал руководитель пресс-службы губернатора Александр Бондаренко, не уточнивший подробностей.

Ряд источников сообщает, что власти рассматривают вопрос расторжения соглашения с регоператором (заключено с 1 января 2019 года на 10летний срок), который не может наладить работу со своими контрагентами.

К слову, ситуация в Волгограде больше на виду у СМИ и общественности, однако в районах области она еще хуже. В частности в нескольких районах фактически переполнены пункты временного накопления отходов, сообщают активисты с мест. В некоторых случаях разрастание свалок останавливают только частые пожары (такая ситуация, например, в Руднянском районе), причины которых неизвестны.

По словам источника, близкого к руководству аппарата губернатора, «для выхода из кризиса остались считанные недели, если не дни». «Решение не принято, но вопрос тяжелый, да и равнодушно смотреть на такие письма прокуратуры тут никто не будет»,— добавил он.

ООО «Ситиматик-Волгоград», пытающееся оспорить ранее вынесенные представления прокуратуры через суд, ссылаясь на приказ Гепрокуратуры № 195, в котором отмечается, что при осуществлении прокурорского надзора «не допускается необоснованное вмешательство в экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими структурами».

В ответе на запрос «Ъ», сделанный больше месяца назад, регоператор пояснил, что предпринял меры по урегулированию ситуации. Помимо приобретения дополнительной техники и увеличения количества рейсов, что в последние недели жители Волгограда действительно наблюдают, «Ситиматик-Волгоград» также направил в адрес операторов из ГК «Чистый город» график погашения задолженности.

В «Чистом городе» факт такого обращения подтвердили, пояснив, что по предыдущему опыту не могут «воспринимать такие письма ­всерьез».Представитель группы пообещал дополнительно пояснить этот вопрос в течение ближайших дней.

Напомним, как ранее писал «Ъ» в обращении с ТКО в Волгоградской области изначально заложен конфликт интересов. Председатель реготделения «Российского Экологического Общества» Руслан Зейналов объясняет:

«В 90% городов в стране и перевозка, и размещение принадлежат одному юридическому лицу, иначе будет то, что мы сейчас видим. Конечно, всегда есть какие-то хозяйствующие споры по долгам, по недосчитанным объемам и так далее. Пока это не один карман, это будет продолжаться. Организация должна быть одна, тогда будет с кого спросить».

Ранее УФАС признало незаконным положение о статусе регоператора ТКО, утвержденное профильным комитетом обладминистрации в июне 2020 года (спустя два года после конкурса). В нем чиновники как раз пытались обязать оператора владеть собственными полигонами ТКО на праве собственности. Антимонопольщики указали, что такого требования нет в федеральном законодательстве и правоту этого мнения подтвердил суд.

Ярослав Малых