В Саратове для прокладки линии скоростного трамвая закрывают маршруты

О закрытии трамвайных линий в Саратове предупредил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

С 7 июля на время реконструкции путей прервется движение по маршруту № 6 (от 6-й Дачной до школы № 52). До 5 июля мэрия и министерство транспорта Саратовской области должны опубликовать график и схему дублирующего автобуса.

С 15 июля закроют 8-й маршрут (от пл. Орджоникидзе до Комсомольского поселка). Информацию о дублирующем транспорте опубликуют до 10 июля.

«7 и 15 июля глава города Лада Мокроусова и министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев начнут рабочий день с поездки на этом дублирующем транспорте. Это позволит им сразу увидеть возможные проблемы и оперативно решить их», — пишет господин Бусаргин.

Дарья Васенина