В Волгограде арестован председатель комитета экономики городской думы

Центральный районный суд Волгограда сегодня арестовал на два месяца депутата городской думы, секретаря Советского райкома КПРФ Андрея Анненко. Эту информацию подтвердил осведомленный источник «Ъ», близкий к руководству регионального главка одного из силовых ведомств.

ТАСС со ссылкой на свои источники уточняет, что господин Анненко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере).

Первая информация о задержании народного избранника появилась в волгоградских telegram-каналах накануне вечером. Там сообщали о привлечении депутата в качестве побочного подозреваемого с перспективой переквалификации в свидетели, однако в суде выяснилось, что господин Анненко пока является единственным задержанным по конкретному уголовному делу.

Ни правоохранительные структуры, ни однопартийцы задержание Андрея Анненко до сих пор не комментируют.

Мобильный телефон господина Анненко сегодня не доступен.

Андрею Анненко 52 года, он член КПРФ с 2012 года, с 2018 — депутат городской думы. Возглавляет райком КПРФ Советского района Волгограда, а также числится помощником депутата Госдумы Николая Арефьева.

В городском собрании Андрей Анненко возглавляет комитет по экономике, промышленности и предпринимательству.

Ярослав Малых