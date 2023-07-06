Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове будут снимать на видео отлов бродячих собак

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил изменения в постановление региона о порядке осуществления работы с животными без хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэрия уточняет: теперь процесс отлова, вакцинации, стерилизации и возврата животного на улицу будут снимать на видео.

Если животное напало на человека, возвращение или передача новому владельцу не допускаются.

Специалисты по отлову будут вносить сведения о пойманных собаках в единую электронную систему.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...