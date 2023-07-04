Волгоградский областной суд постановил сохранить особняк Шнайдера в Камышине

Волгоградский областной суд оставил в силе решение Камышинского городского суда о признании мэрии и территориального управления Росимущества ответственными за сохранение объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Якова Шнайдера». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судья первой инстанции Михаил Топорков 27 апреля удовлетворил требование прокурора Камышина Александра Киселева. «Основанием для обращения послужили материалы проверки, в ходе которой установлен факт ненадлежащего технического состояния указанного ОКН, включенного в ОКН регионального значения «Исторический центр города Камышина», — уточнили в прокуратуре.

При осмотре здания специалисты выявили многочисленные разрушения кирпичной кладки, бетонных оснований балконов, выветривание цемента на всей протяженности фасада здания, деформацию декоративной ограды: «Указанные нарушения представляют угрозу для неопределенного круга лиц, а также могут повлечь разрушение (утрату) ценнейшего объекта культурного наследия».

Ответчики попытались оспорить решение камышинского суда, но вышестоящая инстанция засилила решение. Карточка дела на сайте Волгоградского облсуда пока не появилась.

Теперь администрации Камышина и ТУ Росимущества в Волгоградской области предстоит в течение 16 месяцев разработать проект и отреставрировать «Дом Якова Шнайдера». Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Дарья Васенина