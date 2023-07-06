В Саратовской области число заболевших корью приближается к пятидесяти

В Саратовской области зарегистрировано 47 случаев заражения корью. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

По словам чиновника, за неделю выявлено пять новых случаев. Среди заболевших: 35 детей и 12 взрослых. Медики наблюдают за 12 366 контактными лицами. Среди них привиты 1 839 человек. Всего в регионе прошли вакцинацию 15 068 человек.

Чиновник назвал саратовскую эпидемиологическую обстановку благополучной по сравнению с соседней Пензенской областью. Там с конца минувшей недели введен карантин в селе Елюзань Городищенского района. По данным на 5 июля, из 9,5 тыс. жителей заболели 19 человек. Пензенские власти отчитывались об эпидобстановке в апреле — тогда речь шла о пяти случаях.

Дарья Васенина