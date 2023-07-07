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Росприроднадзор выявил загрязнение Волги в Астрахани

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям выявило факт загрязнения Волги нефтепродуктами в границах Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

6 июля в ведомство поступило сообщение о загрязнении. «В рамках оперативного рассмотрения информации инспекторами Межрегионального управления, во взаимодействии с ФГБУ „СевКасптехмордирекция“, проведено выездное обследование, в ходе которого в районе о. Пролетарский установлено загрязнение акватории в виде радужной пленкой с характерным запахом для нефтепродуктов на площади более 60 000 кв. м. Источник загрязнения, на момент осмотра, не установлен», — говорится в релизе.

Сотрудники лаборатории отобрали пробы воды для исследования на наличие нефтепродуктов. После этого специалисты определят нанесенный Волге ущерб и передадут материалы правоохранителям.

Межрегиональное управление Росприроднадзора держит ситуацию на контроле.

Дарья Васенина

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