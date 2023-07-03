Антиваксеры покорили Елюзань

Карантин из-за кори в селе Елюзань Пензенской области действует уже порядка четырех суток — власти региона ввели режим в минувшую пятницу, когда стало известно о десяти выявленных случаях. В понедельник чиновники отчитались об организации оперативного штаба и выездных бригад, которые отслеживают каждый новый случай заражения. По данным регионального мин­здрава, в селе остается порядка 350 детей, которые до сих пор не привиты из-за отказа родителей. Специалисты уверяют, что главная причина распространения инфекции — отказ от вакцинации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники заявляют о наличии запаса вакцин от кори в медучреждениях Городищенского района

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чиновники заявляют о наличии запаса вакцин от кори в медучреждениях Городищенского района

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В селе Елюзань Городищенского района Пензенской области зарегистрировано уже 14 случаев заражения корью. Актуальные на понедельник, 3 июля, цифры привела заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. По ее словам, 12 человек госпитализированы: «10 девочек, 1 мальчик и 1 взрослый», еще двое лечатся амбулаторно. Данные названы «уточненными», т.к. еще вчера администрация района сообщала о 16 случаях. Глава Городищенского района Павел Мигин сообщал, что регистрируются и тяжелые осложнения заболевания — у некоторых пациентов диагностировали менингит.

Карантин в селе Елюзань ввели 30 июня, когда выявили десять случаев кори. В администрации рассказали «Ъ», что ограничительные меры будут действовать до истечения трехнедельного срока с момента регистрации последнего выздоровления. Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев уточнил: вспышка кори началась в учебном заведении Елюзани. «От заболевшего ребенка произошло распространение болезни на всех детей, присутствовавших в этом образовательном цикле»,— пояснил чиновник.

По словам господина Космачева, в селе организован оперативный штаб, цель которого — выявление случаев кори. Помимо служащих различных органов и структур госвласти, в него вошли представители общественных и религиозных ­организаций.

Министр добавил, что наблюдать за эпидемиологической ситуацией с корью чиновники планируют не только в Средней Елюзани, но и в населенных пунктах, жители которых могли контактировать с зараженными.

Всего, по словам чиновников, за выходные организована работа 10 бригад, состоящих из медиков, представителей общественности и сотрудников МВД.Уполномоченные лица объезжают дома и выявляют контактных лиц.

По данным на 2021 год в селе проживало порядка 9,5 тыс. человек. Ограничительные меры подразумевают отмену массовых мероприятий, работу детских лагерей, ограничения массового скопления граждан и масочный режим.

«На въездах-выездах организованы блокпосты, чтобы не выпускать лиц, которые уже имеют простудные заболевания либо температуру, за пределы села. Медперсонал переписывает всех тех, у кого есть превышение температуры»,— сообщила Марина Воробьева.

Ухудшения эпидситуации профильные чиновники ожидают на 21й день после начала вспышки.

Чиновники настаивают: главная причина вспышки — отказ от вакцинации. Еще в пятницу районная администрация, объявляя карантин, сообщила, что в медицинских учреждениях имеется достаточный запас прививок от кори.

В областном минздраве утверждают, что все заболевшие в селе не были привиты. По словам заместителя профильного министра Марины Воробьевой, в выходные в Елюзани привили 225 взрослых и 43 ребенка. Родители 350 детей от вакцинации отказались.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея Анатолий Альт­штейн рассказал «Ъ», что причина возвращения кори — отказ от вакцинации: «Сегодня качество вакцины таково, что корь может быть ликвидирована. Но для этого люди должны прививаться. Сейчас же есть много антивакцинщиков, а также людей, которые безалаберно относятся к своему здоровью и здоровью детей».

Господин Альтштейн добавил, что прививаться имеет смысл в том числе тем, кто сейчас оказался в Елюзани — иммунитет вырабатывается в течение двух недель после полученной вакцины.

Собеседник «Ъ» добавил, что корь распространяется воздушно-капельным путем, однако гораздо более заразна, чем, к примеру, грипп. Господин Альтштейн уточнил: инкубационный период кори длится от двух дней до двух недель. Вероятность смертельного исхода зависит от иммунитета переносчика, именно поэтому в группу риска попадают дети до года, люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Уровень жизни и медицины в России позволяет говорить об уровне смертности от кори порядка 0,1–0,2%.

Никита Маркелов