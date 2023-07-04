Саратовские власти пообещали открыть Горпарк

Саратовский Городской парк откроют к концу следующий недели. Такое обещание в своем Telegram-канале дала мэр Лада Мокроусова.

По словам главы городской администрации, на данный момент комиссия по контролю за сохранением и созданием зелёных насаждений обследовала деревья и выдала разрешения на их снос и опиловку. По выданным документам идут работы. Госпожа Мокроусова утверждает, что сейчас открыт корт.

Горпарк в Саратове закрыт с начала мая, когда ветвь дуба упала, убив ребенка и пожилую женщину. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Никита Маркелов