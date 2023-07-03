Саратовские власти передумали отзывать разрешения на строительство у кооперативов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о решении не отзывать разрешения на строительство у жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), возводящих дома без социальной инфраструктуры.

Разрешения начали отзывать через суд после внесения изменений в региональное законодательство, согласно которым теперь строить дома можно только вместе с детскими садами, школами, поликлиниками и парковками. Исключениями стали ЖСК.

«У участников кооперативов просто нет возможности возводить объекты соцсферы. В то время как строительные организации действуют не только в интересах покупателей жилья — у них есть и коммерческий интерес. Кроме того, будущие собственники при покупке жилья у застройщика защищены законом на случай, если компания не исполнит своих обязательств. У членов ЖСК такой защиты нет», — объяснил решение господин Бусаргин. В списке неподвластных новым нормам 11 ЖСК в Саратове.

Губернатор уточнил, что необходимо проанализировать механизм формирования каждого ЖСК, поскольку за их созданием могут стоять желающие обойти правила застройщики. В случае выявления таких схем региональные власти обратятся к правоохранителям.

Ранее собеседники «Ъ-Средняя Волга» указывали на то, что поправки в градостроительное законодательство могут привести к возникновению в Саратовской области новых обманутых дольщиков.

Дарья Васенина