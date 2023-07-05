В 14 районах Саратовской области нашли случаи мышиной лихорадки

В Саратовской области с начала года мышиной лихорадкой заболели 34 человека. Об этом сообщает в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи ГЛПС (геморрагической лихорадки с почечным синдромом — «Ъ») зафиксированы в Балашовском, Вольском, Аткарском, Энгельсском, Аркадакском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Духовницком, Хвалынском, Ртищевском, Екатериновском, Марксовском, Самойловском и Татищевском районах, а также в Саратове.

Санитарные врачи напоминают: источниками заболевания являются мелкие млекопитающие, в основном грызуны. Инфекция передается воздушно-капельным путём.

Никита Маркелов