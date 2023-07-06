В центре Волгограда запретили проводить митинги

Волгоградская областная дума на заседании запретила проводить митинги в центре Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Решение парламентарии объяснили необходимостью организации безопасности и свободного доступа к достопримечательностям для туристов.

Теперь провести митинг нельзя будет в Аллее Героев, на площади Павших Борцов, Привокзальной, территории возле Мамаева кургана и напротив стадиона «Волгоград Арена». Запрет коснулся и Волжского. Там провести обозначенное массовое мероприятие нельзя будет на площадях Комсомольской и Танича.

Дарья Васенина