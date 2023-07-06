Кассационный суд отменил решение нижестоящих инстанций, которые встали на сторону саратовских обманутых дольщиков в споре с государственным Фондом развития территорий. Фонд со ссылкой на недействительную норму законодательства требует вернуть деньги, которые сам выплатил ответчице в январе 2022 года. Юристы называют решение опасным прецедентом, который затронет сотни обманутых дольщиков по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не начинал заседание до прихода представителя Фонда развития территорий

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Суд не начинал заседание до прихода представителя Фонда развития территорий

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение нижестоящих инстанций, которые подтвердили, что дольщица саратовского ЖК «Победа» не должна возвращать ППК «Фонд развития территорий» компенсацию. Теперь спор повторно рассмотрит Саратовский областной суд.

Осенью 2022 года государственный Фонд развития территорий подал несколько десятков исков к участникам строительства ЖК «Победа» — застройщики обанкротились с декабря 2020-го по март 2021 года. Юристы организации настаивали, что выплаченные ряду граждан компенсации являются «неосновательным обогащением», и потребовали вернуть деньги. Тогда на споры обратили внимание саратовские СМИ — суды первой инстанции, а затем и Саратовский областной суд встал на строну граждан.

ЖК «Победа» возводили три застройщика — ЗАО «ПП ЖБК3», ООО «СК ЖБК3» и ООО «Ксиан». «ПП ЖБК3» суд признал банкротом 22 декабря 2020 года, остальные фирмы — в марте 2021-го. Всего в «Победе» насчиталось порядка 700 обманутых дольщиков. До конца 21 года официальные лица сообщали, что дома непременно будут достроены, однако в декабре фонд принял решение о выплате гражданам компенсаций. Средства в размере порядка 2,6 млн руб. дольщица Татьяна Горбунова получила 26 января 2021 года.

В исковом заявлении юристы фонда настаивали: деньги выплачены из-за того, что конкурсный управляющий якобы передал ошибочные сведения о заключенных договорах уступки на объекте. Ответчица — Татьяна Горбунова — приобретала договор долевого участия с одним из застройщиков «Победы» по уступке у подрядной организации, с которой заказчик расплатился «квадратами». В фонде утверждали, что компенсация госпоже Горбуновой не положена, так как та заключала договор уступки, когда в арбитражный суд было подано заявление о признании ЗАО «ПП ЖБК3» банкротом.

Исключающая возможность выплаты возмещения гражданам, которые заключили договоры уступки во время рассмотрения заявления о банкротстве, норма действовала до 13 июля 2020 года. После ее изменили: право на возмещение стали терять лишь те, кто приобрели квартиры по уступке после признания застройщика банкротом. Договор госпожи Горбуновой был зарегистрирован 4 декабря 2020 года — почти за три недели до признания первого из застройщиков банкротом (28 декабря 2020 года. — «Ъ»).

В исковых заявлениях фонд действительно ссылается на недействующую норму, именно поэтому суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону ответчиков. Об этом «Ъ» рассказала представитель интересов ответчика Виктория Салмина:

«Норма, на которую ссылается фонд, не действовала ни на дату заключения договора уступки, ни на дату его регистрации, ни на дату заседания наблюдательного совета, где было решено выплатить гражданам компенсации — она действовала до 13 июля 2020 года. В фонде также со ссылкой на Гражданский кодекс называют компенсацию неосновательным обогащением. На наш взгляд, средства, выплаченные с целью восстановить конституционное право на жилье, следует считать средствами к существованию. Их, в соответствии с ГК РФ, нельзя отнести к „неосновательному обогащению“ и взыскать. Кроме того, фонд сам внес Татьяну Горбунову в список тех, кому положена выплата, она своевременно подала документы на компенсацию и получила ее. Т.е. действовала добросовестно. Теперь фонд уверяет, что конкурсный управляющий неверно подал им сведения о заключенных договорах уступки. Тот конкурсный управляющий, которого сам фонд ­аккредитовал».



Госпожа Салмина обратила внимание на поведение коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции: «Процесс должен был начаться в 11:50, а начался только в пять часов вечера; притом что остальные заседания в течение дня проходили без существенных задержек. Нас не уведомили о причинах, решения об отложении разбирательства суд также не принимал. Процесс начался только после того, как в здание суда зашел представитель фонда». Юрист добавила, что после заседания коллегия по гражданским делам (на сайте суда указано одно имя — Елена Потемина. — «Ъ») попросила представителя фонда задержаться для конфиденциальной беседы. «Если это в рамках дела, то заявления суда должны выслушивать обе стороны, иначе нарушается принцип состязательности»,— резюмировала собеседница «Ъ».

Руководитель Федерального центра помощи дольщикам Антон Хайдуков находит вердикт кассационного суда опасным прецедентом: «Это, бесспорно, незаконное решение. В Саратове на данный момент рассматривается несколько десятков таких споров. И несколько сотен по всей стране. Многие их тех, кто получил компенсацию, потратили ее на приобретения единственного жилья. После того, как дело повторно рассмотрит Саратовский областной суд, к людям придут судебные приставы». Господин Хайдуков добавил, что юристы центра будут обжаловать решение в Верховном ­суде РФ.

Никита Маркелов