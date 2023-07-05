Дороги Волгоградской области оказались одними из худших в стране

Специалисты «РИА Рейтинг» подготовили рейтинг регионов России по качеству дорог. В регионах ПФО (Саратов, Пенза) ситуация куда лучше, чем в ЮФО (Астрахань, Волгоград).

Самые хорошие дороги в Пензенской области — 14 место из 85-ти. К концу 2022 года доля дорог в нормативном состоянии составила в регионе 66,7%; плотность автодорог с твердым покрытием — 286,6 км на 1000 кв. км территории.

Саратовская область заняла 52 место. По итогам прошлого года доля отвечающих нормативным требованиям дорог составила в регионе 46,8%; в среднем 181,2 км дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории.

Астраханская область оказалась на 73 строчке: 36,3% дорог в нормативном состоянии и 84 км дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории.

В самом конце рейтинга, на 82-м месте — Волгоградская область. Здесь доля хороших дорог составляет 30,8%, а на 1000 кв. км территории приходится 152,5 км дорог с твердым покрытием.

Дарья Васенина