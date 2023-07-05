В Волгограде снова ищут подрядчика на реконструкцию НЭТ

В Волгограде ищут подрядчика на проведение второго этапа реконструкции Нового экспериментального театра (НЭТ). Соответствующий тендер разместило на портале «Госзакупки» областное ГКУ «Управление капитального строительства».

Работы должны выполнить до сентября 2025 года. За подряд предлагают 489 млн руб. На предыдущие два аукциона, которые планировали провесит в ноябре и декабре прошлого года, никто не заявился. Сумма не изменилась.

Победителю конкурса предстоит восстановить ступени, гидроизоляцию санузлов, обустроить уборные для маломобильных граждан, заменить навесные потолки, отреставрировать паркет, потолочные росписи. Также подрядчику нужно будет привести в нормативное состояние фонтан, водопад и водоем, обустроить автоматический полив возле здания театра.

Дарья Васенина