В Пензенской области прокурор предупредил об ответственности за несоблюдение карантина по кори

Прокурор Городищенского района Пензенской области Вячеслав Кандрашкин рассказал, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сообщение опубликовали в местных группах в соцсети.

Старший советник юстиции Кандрашкин объяснил: предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ. Если вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил произошло массовое заболевание или создание угрозы таких последствий, виновного могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ — по ней дают до семи лет лишения свободы: «если нарушение совершается в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), наступит более строгая ответственность».

Районная прокуратура, уточнил ее руководитель, уже начала совместные с правоохранителями проверки. Не прошедших вакцинацию от кори граждан призывают привиться.

Дарья Васенина