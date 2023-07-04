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Коммерсантъ FM
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В Пензенской области прокурор предупредил об ответственности за несоблюдение карантина по кори

Прокурор Городищенского района Пензенской области Вячеслав Кандрашкин рассказал, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сообщение опубликовали в местных группах в соцсети.

Старший советник юстиции Кандрашкин объяснил: предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ. Если вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил произошло массовое заболевание или создание угрозы таких последствий, виновного могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ — по ней дают до семи лет лишения свободы: «если нарушение совершается в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), наступит более строгая ответственность».

Районная прокуратура, уточнил ее руководитель, уже начала совместные с правоохранителями проверки. Не прошедших вакцинацию от кори граждан призывают привиться.

Дарья Васенина

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