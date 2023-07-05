Саратовской и Пензенской области требуются дополнительные меры поддержки рождаемости

В 10 регионах зафиксирован крайне низкий уровень рождаемости, среди них — Саратовская и Пензенская области. Об этом заявила на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия», — цитирует агентство госпожу Голикову.

По словам вице-премьера, при проведении исследования аналитики ориентировались на данные Росстата.

Среди регионов с высоким уровнем рождаемости: Чеченская Республика, республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Алтай, Саха (Якутия), Бурятия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО и Забайкальский край.

Дарья Васенина