Чиновники приглядываются к водным процедурам

Глава кабмина Астраханской области Олег Князев заявил, что «Астр­водоканал» было бы целесообразно сдать в концессию на 25 лет, чтобы инвестировать в водопроводно-канализационное хозяйство 40 млрд руб. При этом глава регправительства уточнил, что ему известен „крупный игрок“, готовый войти в такое предприятие. Эксперты скептически смотрят на очередную попытку властей передать проблемный водоканал в управление частнику, отмечая, что понятной экономической модели для такого ГЧП не ­существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханские власти говорят о сдаче «Астрводоканала» в концессию не первый год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Астраханские власти говорят о сдаче «Астрводоканала» в концессию не первый год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель правительства Астраханской области Олег Князев допустил передачу «Астрводоканала» неназванному концессионеру.

«„Астрводоканалу“ на сегодняшний день будет тяжело восстановить свою сеть собственными усилиями. И во многих городах есть вполне нормальная практика, когда приходит опытный концессионер, который вкладывает средства в модернизацию, ремонт, строительство инфраструктуры. Мы этого тоже не исключаем»,— признался господин Князев.

Уже в этом месяце, пояснил чиновник, будет создана межведомственная рабочая группа, но не по подготовке конкурса на концессию, а для дополнительного контроля за работой ком­мунальщиков.

По итогам 2022 года МУП «Астрводоканал» при выручке 1,826 млрд руб. (годовой рост 6,5%) нарастил кредиторскую задолженность до 845,1 млн (+6,1%). При этом «дебиторка» составила 899,8 млн (+10%). Несколькими годами ранее дебиторская задолженность превышала 1 млрд, а в последние годы МУП даже показывал чистую прибыль — в 2022 году это 89,3 млн руб. (снижение на 13,2%).

В судах оспаривается задолженность МУПа почти на полмиллиарда. А с конца апреля сразу четыре контрагента сообщили о намерении подать иск о несостоятельности «Астрводоканала».

По данным самого предприятия, износ сетей составляет уже 90%, а количество технологических нарушений ежегодно растет на десятки процентов — такие данные в гордуме озвучивал и.о. гендиректора предприятия Павел Кожевников. Его назначение на должность в феврале нынешнего года некоторые расценили как подготовку к передаче водосетей в частные руки. Господина Кожевникова за глаза называют «профессиональным ликвидатором». В свое время в Кургане он был директором сначала МУП «Гор­электросеть», а затем и МУП «Водоканал», которые были реорганизованы в акционерные общества.

На балансе «Астрводоканала» сейчас 1317 км водопроводных и 738 км канализационных сетей. Примерно половину по экспертным оценкам нужно срочно менять. Только за 2022 год аварийность выросла на 15% — 174 раза аварии случались на канализационных трубах и почти 3/4 инцидентов произошло с водопроводными сетями.

«Ситуация катастрофическая, о состоянии сетей, действительно плачевном, нам в Общественной палате откровенно рассказал Кожевников. К нему-то претензий пока нет, он недавно назначен. Говорил, что вопрос по концессиям изучается»,— рассказал кандидат политических наук Александр Васильев. Эксперт напомнил: в Астрахани водопровод имеет особый риск. По природным условиям регион— это эндемичная зона опасных заболеваний, включая холеру. «Игры тут могут кончиться очень плохо. Учитывая состояние здравоохранения, справиться с такой неприятностью будет очень сложно»,— рассуждает ­политолог.

По словам чиновников, для приведения водопровод­но-канализационного хозяйства города в надлежащее состояние нужны вложения в 35–40 млрд руб. На текущем уровне тарифов это выручка за 20 лет.

Никаких механизмов возмещения потенциальному инвестору таких вложений нет, уверен профессор факультета городского управления и регионального развития Высшей школы урбанистики имени Высоковского (НИУ ВШЭ) Сергей Сиваев.

В выручке «Астрводоканала» инвестиционная составляющая отсутствует. Средняя индексация за последнее десятилетие чуть больше 4,5% ежегодно. Актуальный тариф 28,58 руб./кубометр за водоснабжение и 34,69 руб./куб.м за водоотведение.

«Привлечение частных денег в таком объеме просто невозможно. Рассчитывать на повышение тарифа нельзя, тот же опыт Волгограда (концессионное соглашение показало неэффективность, но соглашение расторгнуто не было, потому что власти региона фактически выкупили компанию. — «Ъ») еще один пример этого»,— пояснил эксперт.

«Если кто-то решится на такое пойти, то только в расчете просто сесть на финансовый поток, чтобы оптимизировать расходы и показывать инвестиции, вынутые из тарифной выручки»,— уточнил господин ­Сиваев.

В 2021 году депутаты гордумы предлагали разово повысить тарифы на 27%, однако губернатор Игорь Бабушкин не стал спорить с тарифной службой, давшей отрицательный отзыв — тариф тогда вырос только на 5%.

Одновременно глава региона отстоял включение потребностей инвестиций в водопроводные сооружения за счет инфраструктурных кредитов из федерального бюджета. Правительственная комиссия Марата Хуснуллина одобрила Астраханской области два льготных займа на общую сумму без малого 3,7 млрд руб. Около 2,5 млрд власти как раз и направят на модернизацию сетей водоснабжения — такие работы уже ведутся. В планах замена 114 км трубо­проводов.

Депутат городской думы Астрахани Халит Аитов убежден, что кредит «давали, чтобы не отдавать в концессию». Народный избранник подчеркивает, что он «вместе со всей КПРФ категорически против» подобных инициатив.

«Практика в других регионах приводила только к тому, что вырастают суммы платежек, а качество услуг в лучшем случае не меняется»,— считает господин ­Аитов.

В регионе, напоминает депутат, есть и собственный негативный опыт. Компания «Цифровой водоканал», связанная со структурами «Ростеха», в 2017 году получила сети Володарского района и, как отмечают наблюдатели, свои обязательства трактует весьма вольно. С 2020 года власти пытаются через суд расторгнуть соглашение.

Как стало известно «Ъ», реальных действий по подготовке к запуску конкурсных процедур по частно-государственному партнерству в Астрахани не ведется. Источник в мэрии Астрахани пояснил, что «команды готовить документы не было, хотя негласно подразумевается, что в итоге к тому приведет».

На официальный запрос на момент сдачи номера в горадминистрации ответить не успели. В конце 2022 года глава города Олег Полумордвинов дважды упоминал, что такое решение возможно, поясняя, что подробности не ­про­рабатывались.

Олег Князев примерные параметры все-таки обозначил— «минимум на 25 лет», при этом, подчеркнул председатель облправительства, «есть заявки» от конкретных концессионеров.

Источник в близкой к властям региона бизнес-элите уверен, что такие слова означают ровно обратное. «Если бы желающие были, это бы скрывали до последнего, до начала конкурса. А это похоже на попытку кинуть клич: идите сюда, договоримся. Но конкретики там явно пока нет»,— рассуждает осведомленный ­собеседник.

Если попытка провести решение будет предпринята, общественность воспримет ее негативно, считает Александр Васильев.

«В самом принципе ничего дурного, конечно, нет. Дело в реализации. Нужны абсолютно прозрачные процедуры, возможность не только влияния, но и, в случае чего, перехвата в любой момент управления. Без этого никак, что показывает пример Волгограда»,— подчеркнул политолог.

Ярослав Малых