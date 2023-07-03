В Астраханской области продают дачу Олега Тинькова

Усадьбу «Волга дача» в Лиманском районе Астраханской области продают за 850-900 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании-консультанта по реализации NF Group, ее партнера и регионального директора департамента городской недвижимости Андрея Соловьева. Ранее объект принадлежал бизнесмену Олегу Тинькову.

В комплекс площадью 1,7 тыс. кв. м входят: усадьба, гостевые дома, беседка и спортивная площадка. Свободной остается треть от 3 га в дельте Волги. Актив предлагают приобрести как для личного пользования, так и для сдачи в аренду.

В 2016 году Олег Тиньков заявил о запуске туристического проекта La Datcha. Частные виллы в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани планировали сдавать состоятельным клиентам. В прошлом году предприниматель продал российские активы проекта. Неделю назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал в Генпрокуратуру РФ обращение о признании господина Тинькова иноагентом.

Дарья Васенина