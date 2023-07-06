Волгоградская областная дума приняла закон о платных парковках

Депутаты Волгоградской областной думы в двух чтениях поддержали закон о платных парковках. Документ определяет общие принципы организации платных парковочных мест в Волгограде и области. Конкретные механизмы для реализации будет вводить каждый отдельный муниципалитет. В пресс-релизе парламентарии обещают, что решения исполнительная власти будет принимать с учетом мнения жителей. «Закон необходим в качестве правовой базы для дальнейших преобразований в интересах волгоградцев и всех жителей области», — подчеркивают в думе.

Бесплатными все парковки станут в выходные, праздники и будние дни с 20 до 8 часов. Не будут подлежать оплате и первые 15 минут с момента въезда на парковочное место возле спортивных, образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, госорганов.

«От оплаты за автопарковку полностью освобождаются ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также перевозящие инвалидов I, II групп и детей-инвалидов. Аналогичное право предоставлено многодетным семьям и владельцам экологически безопасных электромобилей», — сообщают в парламенте.

Председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов уверен, что основная цель нормы — порядок на дорогах, тогда как собранные средства вторичны. Их муниципалитеты смогут потратить на содержание дорог, приведение их в нормативное состояние, уборку и благоустройство прилегающих территорий.

Никита Маркелов