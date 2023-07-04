Министр печати Чечни: в нападении на Милашину и Немова прослеживается почерк западных спецслужб

Напавшие на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова могли сделать это для «очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе», считает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. По его словам, почерк западных спецслужб прослеживается в организации нападения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

«Конечно, первым, что приходит в голову, является мотив раздувания судебного процесса над гражданкой Мусаевой, на который, судя по словам, ехали Милашина с Немовым. Однако ввиду глобальных процессов, проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко»,— написал господин Дудаев в Telegram.

По словам министра, инцидент для республики «экстраординарен». При этом он отметил, что некоторые общественные деятели намеренно «раздувают» тему нападения на журналистку и адвоката. «Все бы ничего, но когда Милашина на протяжении многих лет оскорбляла десятки тысяч наших бойцов, которые, кстати, сегодня в зоне СВО защищают безопасность и целостность России, мы от этих общественников не наблюдали такой бурной ответной реакции»,— считает он.

Ранее в ситуации пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. МВД Чечни проводит проверку после нападения. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев считает, что нападение в Грозном было «диверсионной провокацией против республики». О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Журналист «Новой газеты» и адвокат «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) прилетели в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Госпожа Милашина рассказала, что на них напали, когда они ехали в такси. Пострадавших отвезли в больницу в Беслане (Северная Осетия), местный омбудсмен рассказал, что госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. Журналистку и адвоката чартером отправят в Москву на лечение.

Виктория Колганова