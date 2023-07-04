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Журналистка Милашина рассказала подробности нападения на нее в Чечне

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина рассказала о нападении на нее и адвоката «Команды против пыток» (КПП, ранее — «Комитет против пыток», был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова. Запись ее разговора с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина после нападения

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина после нападения

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram

Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения

Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения

Фото: @no_torture

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Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина после нападения

Фото: страница Сергея Бабинца в Telegram

Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения

Фото: @no_torture

«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать»,— рассказала госпожа Милашина на опубликованной видеозаписи.

КПП также сообщила, что Елену Милашину и Александра Немова перевезут на машине скорой помощи в больницу в Беслане. Их будет сопровождать Мансур Солтаев. Руководитель КПП Сергей Бабинец в разговоре с «Осторожно media» сообщил: господин Солтаев пообещал, что правоохранительные органы найдут виновных в нападении. «Он сказал, что они сделают все, что в их силах, дело на контроле чуть ли не у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова»,— сказал господин Бабинец.

Чем известна Елена Милашина

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Сегодня, 4 июля, утром редакция «Новой газеты» сообщила, что на их журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Сегодня ее приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима за нападение на полицейских и мошенничество.

Сергей Бабинец рассказал, что Елену Милашину и Александра Немова «избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием». По его словам, Александр Немов с трудом передвигается и использует инвалидную коляску. У госпожи Милашиной сломаны пальцы. Также ее обрили и облили зеленкой.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направила телеграммы в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне по факту нападения. Совет по правам человека при президенте России и Союз журналистов России заявили, что выясняют подробности произошедшего. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также пообещал направить обращение в СКР и Генпрокуратуру России с требованием взять расследование нападения на особый контроль.

Олеся Павленко

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