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Коммерсантъ FM
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Чем известна Елена Милашина

4 июля в Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чем известна Елена Милашина — в справке «Ъ».

Елена Милашина

Елена Милашина

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Елена Милашина

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Милашина Елена Валерьевна родилась 28 октября 1978 года в Дальнегорске (Приморский край). В 2001 году окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.

С 1997 года работала корреспондентом в «Новой газете». Стала известна после публикации статей о затонувшей подлодке «Курск». За них она получила премию Союза журналистов России «Золотое перо России».

В дальнейшем вела журналистские расследования, в том числе теракта в Беслане, гибели Анны Политковской и Натальи Эстемировой, пыток геев в Чечне и похищения супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева.

Имеет множество международных наград. В октябре 2009 года Елена Милашина получила премию международной правозащитной организации Human Rights Watch, в марте 2013 года — премию Госдепартамента США «Отважные женщины мира». Приз ей вручала первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама. В ноябре 2017 года «Новая газета» награждена премией свободы имени Андрея Сахарова за серию публикаций Елены Милашиной о притеснении геев в Чечне. В декабре 2020 года журналистка получила премию «Репортеров без границ».

В феврале 2006 года стала жертвой нападения в Беслане. В апреле 2012 года ограблена и избита в Балашихе (Московская область). В июне 2015 года столкнулась с угрозами убийства во время работы над статьей о свадьбе начальника РОВД Ножай-Юртовского района Чечни с несовершеннолетней из села Байтарки. В феврале 2020 года в Грозном (Чечня) избита вместе с адвокатом Мариной Дубровиной. Незадолго до этого она писала о том, что в Чечне не хватает масок и средств защиты для медиков, а некоторые больницы закрыты на карантин.

В феврале 2022 года Елена Милашина выезжала в командировку за пределы России, решение было принято редакцией «Новой газеты» из-за «многочисленных личных угроз» в ее адрес со стороны «видных представителей Чечни».

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