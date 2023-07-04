Кадыров пообещал разобраться с нападением на Милашину и Немова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Ранее провести проверку и представить доклад по факту нападения поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Журналист «Новой газеты» и адвокат «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. На них напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный. О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Избитых обследуют в больнице в Беслане, по словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. По результатам обследования их могут отправить в Москву.