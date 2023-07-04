Суд приговорил жену экс-судьи Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии общего режима

Ахматовский районный суд Грозного признал жену бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву виновной в совершении насилия над представителем власти и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарема Мусаева

Фото: @no_torture Зарема Мусаева

Фото: @no_torture

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,— сказал судья Муса Эдиев.

Защитники Заремы Мусаевой подавали прошение на перенос заседания из-за нападения на ее адвоката Александра Немова, но суд отказал. На оглашении также присутствовал второй адвокат Мусаевой Александр Савин. Суд признал 53-летнюю женщину виновной по двум эпизодам: по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В январе 2022 года ее семья сообщала, что женщину похитили в Нижнем Новгороде. Позднее в МВД республики пояснили, что она была принудительно доставлена на допрос как свидетель по делу о мошенничестве, возбужденном в 2019 году. В ведомстве сообщили, что Зарема Мусаева напала на полицейского и «чуть не лишила его глаза».

Экс-судья Сайди Янгулбаев связывал дело в отношении своей жены с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией: они вели симпатизирующий сепаратистам Telegram-канал. По словам Рамзана Кадырова, «Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки».

У Заремы Мусаевой диабет второго типа. Она находится в СИЗО больше года. По словам ее защиты и родственников, за это время показатели сахара в крови увеличились вдвое, прогрессировала боль в спине и ухудшилось зрение. Суд отказал в госпитализации — такое решение пояснили тем, что ее здоровье «не вызывает никаких сомнений».

На оглашение приговора Зареме Мусаевой должны были присутствовать журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов. Они были жестоко избиты по приезде в Чечню.

Полина Мотызлевская