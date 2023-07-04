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Коммерсантъ FM
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Чеченский омбудсмен назвал нападение на Милашину и Немова диверсией против республики

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Грозном «диверсионной провокацией против республики».

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

«Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией»,— заявил господин Солтаев «РИА Новости».

Омбудсмен также сообщил, что Елену Милашину полностью обследовали и с ней «все нормально».

Сегодня, 4 июля, стало известно о том, что в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они направлялись на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Сайди Янгулбаева.

Мансур Солтаев сопровождал пострадавших по дороге в больницу Беслана. Омбудсмен Татьяна Москальковасообщала, что в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне были поданы обращения из-за нападения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем доложено президенту России Владимиру Путину.

Чем известна журналистка «Новой газеты» Елена Милашина

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Нападение произошло в тот момент, когда Елена Милашина и Александр Немов ехали из аэропорта. Госпожа Милашина сообщила, что во время поездки их машину остановили неизвестные и «выкинули таксиста» из автомобиля. Александр Немов с трудом передвигается и использует инвалидную коляску, у Елены Милашиной сломаны пальцы. Также ее обрили и облили зеленкой.

Суд признал жену бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву виновной в совершении насилия над представителем власти и мошенничестве. Женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Полина Мотызлевская

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