МВД Чечни проводит проверку после нападения на Милашину и Немова

МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова. Нападение произошло в Ахматовском районе Грозного. Ранее в ситуации пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению»,— сообщило МВД по Чечне.

Провести проверку и представить доклад по факту нападения поручил также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Журналист и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. На них напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. По результатам обследования в больнице в Беслане их могут отправить в Москву.

О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Мария Федотова