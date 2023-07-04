Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВД Чечни проводит проверку после нападения на Милашину и Немова

МВД по Чечне проводит проверку по факту нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова. Нападение произошло в Ахматовском районе Грозного. Ранее в ситуации пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому нападению»,— сообщило МВД по Чечне.

Провести проверку и представить доклад по факту нападения поручил также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Чем известна журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, на которую напали в Чечне

Читать далее

Журналист и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. На них напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный.

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. По результатам обследования в больнице в Беслане их могут отправить в Москву.

О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...