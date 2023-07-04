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Путину доложили о нападении на журналистку Милашину в Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нападение в Чечне на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова — серьезное происшествие. По его словам, речь идет об «очень серьезном нападении», которое требует «энергичных мер» и реализации следственных действий. О произошедшем доложено президенту России Владимиру Путину.

Александр Немов (слева), Мансур Солтаев и Елена Милашина

Александр Немов (слева), Мансур Солтаев и Елена Милашина

Фото: @no_torture

Александр Немов (слева), Мансур Солтаев и Елена Милашина

Фото: @no_torture

«Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается Москалькова (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.— "Ъ"), которая уже обратилась в Следственный комитет республики и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос «Ъ».

Пресс-секретарь российского президента отметил, что оценку произошедшему нападению должны давать правоохранительные органы. «Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер»,— добавил он.

Сегодня, 4 июля, утром редакция «Новой газеты» сообщила, что на их журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Чем известна журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, на которую напали в Чечне

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Руководитель «Команды против пыток» (КПП, ранее — «Комитет против пыток», был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Сергей Бабинец рассказал, что госпожу Милашину и господина Немова «избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием».

Сама Елена Милашина позднее уточнила, что во время поездки их машину остановили неизвестные и «выкинули таксиста» из автомобиля. «К нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове»,— добавила она. Из-за полученных травм Александр Немов с трудом передвигается и использует инвалидную коляску. У госпожи Милашиной сломаны пальцы. Также ее обрили и облили зеленкой.

По факту нападения на журналистку и адвоката Татьяна Москалькова направила телеграммы в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне. Совет по правам человека при президенте России и Союз журналистов России также выясняют подробности произошедшего. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал обратиться в СКР и Генпрокуратуру с требованием взять расследование нападения на госпожу Милашину и господина Немова на особый контроль.

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