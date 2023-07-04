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Коммерсантъ FM
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Избитых в Чечне журналистку Милашину и адвоката Немова планируют доставить в Москву

Журналистку «Новой газеты» Елены Милашину и адвоката «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова, которые подверглись нападению в Чечне, планируют доставить в Москву. Решение об этом будет принято после обследования их в больнице в Беслане. Об этом «РИА Новости» сообщил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Александр Немов и Елена Милашина после нападения

Александр Немов и Елена Милашина после нападения

Фото: @no_torture

Александр Немов и Елена Милашина после нападения

Фото: @no_torture

По его словам, госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины.

Чем известна журналистка «Новой газеты» Елена Милашина

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«Сейчас их обследуют, проводят МРТ и другие необходимые исследования. После этого будет решаться вопрос об их возможной доставке в Москву, если, конечно, не будет никаких противопоказаний для перелета»,— сказал господин Цгоев. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение диверсией и провокацией против Чечни.

Адвокат и журналист прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. На Елену Милашину и Александра Немова напали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозный.

Госпожа Милашина рассказала, что во время поездки их машину остановили неизвестные и «выкинули таксиста» из автомобиля. По факту нападения уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила телеграммы в следственное управление Следственного комитета РФ и прокуратуру в Чечне. О произошедшем доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Мария Федотова

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