Глава Генштаба США Милли заявил об отсутствии решений по поставкам Украине ATACMS

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что у властей нет решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 или кассетных боеприпасов. При этом он уточнил, что возможность поставок рассматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves HermanвЂЁ, Reuters Фото: Yves HermanвЂЁ, Reuters

«Все эти вещи на столе. Решения на данный момент нет. Вопросы поставок ATACMS, F-16 или чего-то еще находятся на постоянном рассмотрении. Это постоянный процесс»,— сказал господин Милли, отвечая на вопросы Национального клуба печати (цитата по ТАСС). По его словам, решение должен принимать президент США Джо Байден.

29 июня The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников сообщала, что Украина получила от США «положительные сигналы» о передаче ATACMS. По данным газеты, решение ожидает одобрения «на самом высоком уровне» в ближайшие недели.

В тот же день эту информацию прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, ему неизвестно о принятых решениях, касающихся ATACMS. При этом США одобрили поставки F-16. Однако Вашингтон еще не решил, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву или же этим займутся европейские союзники.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность отправки Украине ракет ATACMS. По информации The Washington Post, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян