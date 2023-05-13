WP: Зеленский предлагал оккупировать города РФ и разрушить промышленность Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский за закрытыми дверями предлагал «наносить удары по России» и перебросить сухопутные войска на ее территорию, чтобы «оккупировать некоторые российские приграничные города», сообщила The Washington Post (WP). Утверждается, что украинский лидер также хотел «взорвать трубопровод» «Дружба» и тем самым «разрушить промышленность» Венгрии, которая в значительной степени «зависит от российской нефти». Сам господин Зеленский назвал «фантазиями» американской разведки информацию о планах оккупации российских городов.

Материал WP основан на секретных документах Пентагона, которые ранее попали в соцсети. Газете удалось изучить перехваченные сообщения. Утверждается, что в некоторых случаях господин Зеленский «сдерживает амбиции своих подчиненных, в других — сам предлагает рискованные военные действия». «Они (утечки.— "Ъ") показывают лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля, противостоящего жесткому натиску России»,— пишет WP.

Что предлагал Владимир Зеленский:

Предложение по ударам по России и переброске сухопутных войск для оккупации российских городов прозвучали в конце января. Целью называлось получение «рычага давления на переговорах с Москвой».

В конце февраля на встрече с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным президент выразил обеспокоенность отсутствием дальнобойных ракет, способных достичь дислокации российских войск на территории РФ. После этого господин Зеленский предложил «атаковать некоторые места дислокации в Ростове», используя беспилотники.

В середине февраля на встрече с первым вице-премьером Юлией Свириденко президент предложил взорвать трубопровод «Дружба». «Зеленский подчеркнул, что... Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить промышленность Венгрии Виктора Орбана»,— говорится в секретных документах. В описании этого разговора сотрудники американской разведки признают, что тот «выражал ярость по отношению к Венгрии и поэтому мог делать гиперболические, бессмысленные угрозы».

Владимир Зеленский в интервью WP в Киеве отверг заявления по поводу планов оккупации российских городов. Вместе с тем он отстаивал право использовать нетрадиционную тактику для защиты Украины. Комментируя утечку насчет его планов по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, господин Зеленский сказал: «Никто в нашей стране не давал приказов для наступления (на Россию.— "Ъ") или нанесения ударов по территории России».

Как отмечает WP, вопрос использования дальнобойных ракет по целям на территории РФ является чувствительным для США, которые отказываются передавать Украине ATACMS. Однако Великобритания на прошлой неделе стала первой страной, которая решила передать Украине дальнобойные ракеты. Представитель британского посольства в Вашингтоне не стал отвечать на вопрос, станет ли утечка поводом для приостановки поставок.

Источник WP в Пентагоне отрицает, что утечка стала причиной, по которой США отказались передать Украине ATACMS. Один из собеседников издания заявил, что господин Зеленский сдержал обещание не наносить удары по территории России американским оружием. Сам господин Зеленский считает, что Вашингтон не отправляет дальнобойные ракеты, так как не доверяет Киеву.

В США в апреле стало известно о крупнейшей утечке секретных документов Пентагона за десятилетие. Материалы в соцсетях публиковал рядовой ВВС Нацгвардии Массачусетса Джек Тейшейра. В частности, из них стало известно, что США ожидают скромных успехов Украины в ходе запланированного контрнаступления.

Подробнее о том, что стало известно из утечек,— в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев