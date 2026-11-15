Россия выразила недовольство председательством Швейцарии в ОБСЕ
Швейцария, председательствовавшая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поддерживала регулярные дипломатические контакты с РФ, однако при принятии принципиальных решений преимущественно следовала подходам Евросоюза. Об этом постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский заявил ТАСС.
Российский дипломат выразил мнение, что в принципиальных вопросах Швейцария на посту председателя ОБСЕ проводит политику крупных стран Евросоюза вместо того, чтобы придерживаться положенного по процедуре нейтралитета. В качестве примера подобных нарушений господин Полянский привел решение швейцарского председательства не менять формулировку постоянного пункта повестки дня заседаний ОБСЕ. В этой формулировке СВО представляется военной агрессией против Украины, что не позволяет российской стороне полноценно излагать свою позицию.
Страна-председатель в ОБСЕ сменяется ежегодно. На протяжении нынешнего года в организации председательствует Швейцария. Годом раньше эту роль исполняла Финляндия. Какая страна станет председателем ОБСЕ в 2027 году, пока неизвестно. Претендентов сейчас два — Кипр и Грузия.