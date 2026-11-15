Российский дипломат выразил мнение, что в принципиальных вопросах Швейцария на посту председателя ОБСЕ проводит политику крупных стран Евросоюза вместо того, чтобы придерживаться положенного по процедуре нейтралитета. В качестве примера подобных нарушений господин Полянский привел решение швейцарского председательства не менять формулировку постоянного пункта повестки дня заседаний ОБСЕ. В этой формулировке СВО представляется военной агрессией против Украины, что не позволяет российской стороне полноценно излагать свою позицию.