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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Мир

Байден вспомнил в мемуарах о «раздражении и упрямстве» Зеленского

Бывший президент США Джо Байден охарактеризовал личное общение с украинским лидером Владимиром Зеленским как непростое. По воспоминаниям 46-го президента США, во время частных встреч и бесед господин Зеленский нередко проявлял раздражение и упрямство, а также не всегда демонстрировал ожидаемую признательность. Об этом говорится в мемуарах Джо Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), фрагменты которых опубликовала The Wall Street Journal.
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент США Джозеф Байден, Вашингтон, 21 сентября 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент США Джозеф Байден, Вашингтон, 21 сентября 2023 года

Kevin Lamarque / Reuters

При этом господин Байден положительно оценил актерский опыт Владимира Зеленского. По мнению президента США, работа в кино и театре стала для украинского лидера хорошей подготовкой к управлению страной в условиях военного конфликта.
В книге также описан эпизод, связанный с переходом власти в США. По словам Джо Байдена, представители команды Дональда Трампа еще до его вступления в должность обратились с просьбой разрешить им напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Для этого действующей администрации предлагалось оформить специальное письменное разрешение. Господин Байден отклонил просьбу, поскольку полагал, что такой шаг мог привести к уступкам Москве за счет интересов Киева.