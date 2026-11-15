Байден вспомнил в мемуарах о «раздражении и упрямстве» Зеленского

В книге также описан эпизод, связанный с переходом власти в США. По словам Джо Байдена, представители команды Дональда Трампа еще до его вступления в должность обратились с просьбой разрешить им напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Для этого действующей администрации предлагалось оформить специальное письменное разрешение. Господин Байден отклонил просьбу, поскольку полагал, что такой шаг мог привести к уступкам Москве за счет интересов Киева.