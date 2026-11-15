Байден вспомнил в мемуарах о «раздражении и упрямстве» Зеленского
Бывший президент США Джо Байден охарактеризовал личное общение с украинским лидером Владимиром Зеленским как непростое. По воспоминаниям 46-го президента США, во время частных встреч и бесед господин Зеленский нередко проявлял раздражение и упрямство, а также не всегда демонстрировал ожидаемую признательность. Об этом говорится в мемуарах Джо Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), фрагменты которых опубликовала The Wall Street Journal.
При этом господин Байден положительно оценил актерский опыт Владимира Зеленского. По мнению президента США, работа в кино и театре стала для украинского лидера хорошей подготовкой к управлению страной в условиях военного конфликта.
В книге также описан эпизод, связанный с переходом власти в США. По словам Джо Байдена, представители команды Дональда Трампа еще до его вступления в должность обратились с просьбой разрешить им напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Для этого действующей администрации предлагалось оформить специальное письменное разрешение. Господин Байден отклонил просьбу, поскольку полагал, что такой шаг мог привести к уступкам Москве за счет интересов Киева.