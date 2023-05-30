Байден заявил, что США рассматривают отправку Украине дальнобойных ракет ATACMS

США продолжают рассматривать возможность отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщил президент Джо Байден. Он сказал об этом перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр.

Во время короткого брифинга американского лидера попросили прокомментировать удары по Украине. Тот ответил, что «это не является неожиданным». «Вот почему мы должны давать Украине все, в чем она нуждается»,— сказал господин Байден. На вопрос о возможности отправки Киеву ATACMS президент ответил: «Это все еще рассматривается».

Передача Украине дальнобойных ракет остается спорной темой среди союзников. Великобритания в мае стала первой страной, которая одобрила такие поставки. По информации СМИ, Лондон потребовал от Киева не наносить удары вглубь РФ. Власти США неоднократно заявляли, что не планируют отправлять ATACMS. По информации СМИ, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России.

О поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Цыплят по Остину считают».

Леонид Уварчев