Экзамен по внешней политике
Лидеры «Студенческого списка» встретились с представителями США, РФ и Европы
Лидеры победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» провели встречи с представителями США, РФ и Европы с целью обозначить контуры внешней политики новых властей. По оценке экспертов, резких перемен не ожидается — Белград будет по-прежнему балансировать между Россией и Западом. Тем не менее возможные корректировки внешнеполитического курса Сербии все же просматриваются. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
В канун намеченного на 17 ноября формирования нового сербского парламента лидеры победившего на недавних выборах «Студенческого списка» провели несколько встреч с представителями США, России и Европы. Их главная цель — обозначить контуры внешней политики будущих властей Сербии. По информации “Ъ”, все встречи состоялись по инициативе иностранных представителей.
«Мы готовы общаться, выслушивать различные мнения и выстраивать партнерские отношения, но решения о будущем Сербии будем принимать самостоятельно, руководствуясь исключительно интересами наших граждан. В международных делах мы хотим партнерства, но не подданства, сотрудничества, но не послушности»,— объявили в «Студенческом списке» перед началом консультаций.
В конце недели представители студентов встретились со специально прибывшим в Белград помощником госсекретаря США по европейским и азиатским делам Бренданом Ханраханом. «Мы вели диалог с прежним сербским правительством, надеемся продолжить его и с новым кабинетом, который сформирует “Студенческий список”. Углубление исторического партнерства США и Сербии — один из главных приоритетов администрации президента Дональда Трампа»,— подытожил состоявшееся обсуждение замглавы Госдепа.
В тот же день лидеры «Студенческого списка» встретились с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко. По сообщению российского посольства, «откровенный и содержательный разговор был посвящен перспективам развития взаимовыгодных российско-сербских отношений и всестороннего укрепления связей между народами двух стран». Ранее в «Студенческом списке» сообщили, что сразу после формирования правительства направят в Москву делегацию для переговоров о продлении соглашения по поставкам Сербии российского газа, срок действия которого истекает 31 декабря. Во встречах и с замглавы Госдепа, и с послом РФ участвовал бывший управляющий Национального банка Сербии Деян Шошкич, которому в новом сербском правительстве прочат пост премьера. Еще одну встречу представители «Студенческого списка» провели в конце недели в посольстве Италии в Белграде.
«Первые дипломатические контакты будущих сербских властей позволяют предположить, что значительного поворота во внешней политике Сербии не будет. Во всяком случае когда речь идет о традиционном балансировании между Россией и Западом»,— оценивает координатор белградского аналитического центра «Новый третий путь» Мият Костич.
Впрочем, некоторые возможные коррективы внешнеполитического курса Белграда все же просматриваются. Прежде всего это относится к политике в отношении Косово.
Кандидат «Студенческого списка» в депутаты Эмилия Маркович заявила в интервью Телевидению №1, что Конституционный суд должен пересмотреть все соглашения, достигнутые в ходе диалога с Приштиной о нормализации отношений. Речь в первую очередь идет о Брюссельском соглашении 2023 года, достигнутом между тогдашним сербским президентом Александром Вучичем и косовским премьером Альбином Курти. Оно предполагает установление добрососедских отношений между Сербией и Косово, взаимное признание документов и национальных символов друг друга, непрепятствование Белграда членству Косово в международных организациях и предоставление косовским сербам права на самоуправление. Многие сербы считают, что Брюссельское соглашение противоречит конституции страны.
О возможной ревизии договоренностей по Косово ранее говорил и один из лидеров «Студенческого списка» Илия Срданович. И это тут же вызвало недовольство Евросоюза, который жестко предупредил Белград: «Ведущийся при посредничестве ЕС диалог Сербии и Косово о нормализации отношений не зависит от отдельных лидеров, все обязательства сторон остаются в силе».
Изменения возможны и в общем подходе Сербии к интеграции в Евросоюз, что до сих пор декларировалось как стратегическая цель. Теперь же лидеры «Студенческого списка» говорят о необходимости предоставить гражданам Сербии всю информацию о том, что дает членство в ЕС, сообщить о всех плюсах и минусах, а граждане уже решат, вступать туда или нет.