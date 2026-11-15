Экзамен по внешней политике

В тот же день лидеры «Студенческого списка» встретились с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко. По сообщению российского посольства, «откровенный и содержательный разговор был посвящен перспективам развития взаимовыгодных российско-сербских отношений и всестороннего укрепления связей между народами двух стран». Ранее в «Студенческом списке» сообщили, что сразу после формирования правительства направят в Москву делегацию для переговоров о продлении соглашения по поставкам Сербии российского газа, срок действия которого истекает 31 декабря. Во встречах и с замглавы Госдепа, и с послом РФ участвовал бывший управляющий Национального банка Сербии Деян Шошкич, которому в новом сербском правительстве прочат пост премьера. Еще одну встречу представители «Студенческого списка» провели в конце недели в посольстве Италии в Белграде.