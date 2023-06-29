Пентагон отрицает скорую передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Украине

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не приняли решения о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS с дальностью действия более 300 км. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о планах Вашингтона объявить о поставках в ближайшие недели.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля», производимая американской компанией Lockheed Martin.

«Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS»,— сообщил господин Райдер на брифинге (цитата по ТАСС).

Сегодня WSJ со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников сообщала, что Украина получила от США «положительные сигналы» о передаче ATACMS. По данным газеты, решение ожидает одобрения «на самом высоком уровне».

30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность отправки Украине ракет ATACMS. По информации The Washington Post, Вашингтон опасается, что Киев будет использовать снаряды для ударов вглубь России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян